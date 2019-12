Zachte temperaturen, maar lokaal rukwinden tot 60 km/u mogelijk IB DVDE

17 december 2019

06u55

Bron: Belga, VTM NIEUWS 8 Wolkenvelden en soms brede opklaringen wisselen elkaar vandaag af. In het westen van het land blijft het vaak bewolkt. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen en op het einde van de dag verwacht men de eerste regen in het westen en langs de Franse grens.

Het wordt erg zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 11 tot 16 graden. Lokaal zijn er rukwinden tot 60 kilometer per uur.

's Avonds en in het eerste deel van de nacht trekt een regenzone van west naar oost door het land. Daarna wordt het droog en wisselend bewolkt. Aan de kust blijft een bui mogelijk. In Hoog-België is er later kans op vorming van mist. De minima liggen tussen 4 en 7 graden.

Morgen wordt er koelere zeelucht aangevoerd. Een kern van hogedruk boven Frankrijk heeft een gunstige invloed op ons weer. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het overal droog met brede opklaringen. De maxima liggen tussen 7 en 9 graden.

Donderdag maakt de regen opnieuw zijn opwachting, bij maxima rond 15 graden in het centrum. Vrijdag wordt het wisselvallig met regen of buien en maxima tot 12 graden.

Zaterdag wordt het droger met opklaringen. Een buitje is daarbij niet uitgesloten. Zondag is het wisselvallig en vrij winderig met buien. Het weekend is zacht voor het tijd van de jaar, zowel zaterdag als zondag maxima tussen 5 en 9 graden.

Meer over Frankrijk

België

weer