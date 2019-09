Zachte maar zwaarbewolkte dag met veel neerslag IB

26 september 2019

06u59

Bron: Belga 6 Het wordt vandaag zwaarbewolkt met perioden van regen of motregen. Het is vrij zacht met maxima van 14 graden in de Ardennen tot 19 graden in Vlaanderen. Dat meldt het KMI.

Komende nacht trekt een regenzone vanaf de kust door ons land. In het centrum en in de Ardennen kan er daarbij vrij veel neerslag vallen. In de loop van de nacht wordt het eerst droger over het westen en later ook in het centrum, met stilaan ook enkele opklaringen. De minima liggen tussen 10 en 12 graden in de Ardennen en tussen 12 en 14 graden elders.

De storing verlaat in de loop van morgenochtend ons land via het oosten. Elders is het eerst overwegend droog met opklaringen en wolkenvelden. In de namiddag wordt het wisselvalliger met enkele buien, maar minder dan de voorgaande dagen. De maxima schommelen tussen 15 graden in de Hoge Venen en 19 graden in Laag­ en Midden­ België.

Zaterdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Vanaf het zuidwesten krijgen we buien. 's Avonds is het opnieuw droog. We halen maxima van 13 graden in Hoog­ België tot 18 graden in Vlaanderen. Het waait stevig met een vrij krachtige tot aan de kust mogelijk een krachtige zuidwestenwind.

Zondag begint de dag droog met nog enkele opklaringen, maar vanaf het westen wordt het snel zwaarbewolkt met vooral in de namiddag regen en buien. De maxima liggen tussen 14 en 18 graden.

