Zachte en zonnige brugdag en nog betere start van het weekend, maar dan volgen wolken en regen ADN

11 mei 2018

06u55

Bron: Belga 0 We mogen vandaag genieten van overwegend zonnig en opnieuw zachter weer. Ook het weekend begint veelbelovend, met een zonnige zaterdag met maxima tot 24 graden. Zondag start met regen en die trend lijkt zich ook volgende week verder te zetten.

Vandaag wordt het, na het optrekken van eventueel ochtendgrijs, droog weer. Eerst is het overwegend zonnig, in de loop van de dag ontwikkelen zich stapelwolken en wordt het eerder halfbewolkt. Het is opnieuw zachter, met maxima van 15 graden in de Hoge Ardennen en tot 18 of 19 graden in Vlaanderen, meldt het KMI. 's Avonds en 's nachts wordt het droog met een afwisseling van opklaringen en soms vrij veel (hogere) wolkenvelden. We krijgen minima van 7 graden in de Hoge Venen tot 12 graden aan de kust.

Weekend

Morgen is het lange tijd droog en vaak ook zonnig. Op het einde van de namiddag verschijnen er meer wolken vanaf de Franse grens, op het einde van de dag gevolgd door regen. Het wordt opnieuw warm voor de tijd van het jaar, met maxima van 20 tot 24 graden, en 18 graden aan de kust.

Zondag krijgen we veel wolken met regen. In de namiddag lijkt het droger te worden vanaf de Franse grens. Het is gevoelig frisser dan zaterdag met nog maxima van 8 graden in de Hoge Ardennen tot 14 graden in het centrum.

Volgende week

Volgende week wordt wisselvallig weer verwacht met soms wat regen of, vooral in de namiddag en 's avonds, enkele buien. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af, met maxima van 12 tot 15 graden in de Ardennen en 15 tot 20 graden elders.