Zaakvoerders farmabedrijf Sterop vrijgesproken van drughandel AW

02 oktober 2018

11u55

Bron: Belga 1 Rita L. en haar dochter Sophie E., de bedrijfsleiders van de farmaceutische bedrijven Sterop en Sterop Overseas, zijn door het Brusselse hof van beroep volledig vrijgesproken van drughandel en inbreuken op de geneesmiddelenwetgeving. Het hof van beroep heeft geen bewijzen gevonden dat de zaakvoerders de wet overtreden hebben.

Volgens het parket voerden Sterop en Sterop Overseas in 2007 en 2008 vijftien ladingen efedrinepillen en pseudo-efedrinepillen uit naar Mexico, goed voor 78.589.000 efedrinetabletten of meer dan 4,5 ton pure efedrine. De aflevering van efedrine in België was op dat moment door een wetswijziging verboden wat tot gevolg had dat ook de uitvoer van efedrinepillen verboden was.



Sophie E. en Rita L. moesten daarvan op de hoogte zijn aangezien zij als leiders van een farmaceutisch bedrijf verondersteld werden de geneesmiddelenwetgeving nauwgezet op te volgen, klonk het. Sterop en Sterop Overseas beschikten weliswaar over zogenaamde uitvoerdeclaraties voor efedrine en pseudo-efedrine maar de bedrijfsleiding moest weten dat die vervielen door de nieuwe wetgeving. Bovendien zouden de twee geweten hebben dat die pillen gebruikt werden om methamfetamine te maken, aldus het parket. Verder zouden Sophie E. en Rita L. zich ook schuldig gemaakt hebben aan de handel in namaakgeneesmiddelen door Chinese geneesmiddelen in te voeren, die te herverpakken in eigen verpakkingen en ze vervolgens door te voeren naar Libië.

Volledige vrijspraak en 1 kleine tenlastenlegging

Rita L. werd volledig vrijgesproken voor drughandel en inbreuken op de geneesmiddelenwetgeving. Voor Sophie E. sprak het hof één kleinere tenlastelegging uit in verband met de etikettering van de geneesmiddelen. Voor andere beschuldigingen werd ze ook vrijgesproken.

Enkel Rita L. was bij de uitspraak aanwezig en werd na voorlezing van het arrest overwelmd door emoties."Tien jaar heeft dit geduurd", zei de vrouw. "Tien jaar hebben we gevreesd voor ons bedrijf en voor de honderd mensen die we tewerkstellen. Onze vergunning om buiten Europa uit te voeren werd ingetrokken, we hebben boetes gekregen en nu is eindelijk gebleken dat dat allemaal onterecht was."