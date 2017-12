Zaakvoerder West-Vlaamse supermarkt achtervolgt winkeldieven en rijdt hen klem: "Ik zou het zo opnieuw doen" Siebe De Voogt

16u25

Bron: Eigen berichtgeving 345 Siebe De Voogt Zaakvoerder Thibaut Lemahieu (rechts) en kassierster Tanya Meeuws. De zaakvoerder van de AD Delhaize in Torhout heeft gisteren samen met een kassierster drie Franse winkeldieven een kilometer lang achtervolgd. De daders probeerden om 14.30 uur de winkel langs de Karel de Goedelaan buiten te stappen met een volle winkelkar, waarin zo'n 500 euro aan sigaretten en alcohol lagen.

Kassierster Tanya Meeuws (29) riep hen te stoppen, waarop de mannen de kar achterlieten en wegvluchtten naar hun wagen. Zaakvoerder Thibaut Lemahieu (31) hoorde z'n werkneemster roepen en sprong meteen in zijn Mercedes Vito. Hij pikte de vrouw op de parking op en zette de achtervolging in. Zo'n kilometer verder kon hij de Peugeot 306 van de dieven klemrijden in een doodlopende straat. Ze reden tot twee keer toe in op zijn wagen en konden uiteindelijk te voet ontkomen.

De politie is een onderzoek gestart en beschikt daarbij over de camerabeelden. In de wagen troffen ze ook een identiteitskaart aan van één van de daders. Voorlopig werd nog niemand opgepakt. Thibaut reageert erg nuchter op de achtervolging. "Ik zou het zo opnieuw doen", reageert hij.