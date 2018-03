Zaakvoerder Waregems jongerencafé aangehouden voor stiekeme toiletfilmpjes en kinderporno Hans Verbeke Peter Lanssens

Bron: eigen berichtgeving 0 De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft Christophe B. (52), de uitbater van het populaire jongerencafé Bananas in Waregem, aangehouden. Dat bevestigt het Kortrijkse parket. Eerder dit jaar kwam de man in opspraak toen bleek dat hij met cameraatjes klanten filmde in de damestoiletten. Uit het onderzoek blijkt echter dat de man ook niet vies is van een stevige portie kinderporno.

Christophe B. kwam in nauwe schoentjes terecht toen de politie na steeds hardnekkiger wordende geruchten over voyeurisme in het jongerencafé startte met een gerechtelijk onderzoek. Op diverse computers en externe harde schijven vonden de speurders zo’n 300 filmpjes uit de toiletten, allemaal netjes gerangschikt volgens de inhoud van de haarscherpe beelden. Van jonge vrouwen die frequent gefilmd werden, borg hij de beelden op in aparte mappen.

Met mondjesmaat slaagde men er in om tientallen slachtoffers te identificeren. Die reageerden soms ronduit geschokt toen ze de beelden bekeken waarop ze zelf te zien waren. Verder onderzoek leverde ook een pak kinderporno op. Het is niet duidelijk of B. die ook verspreidde. Ondanks de ernst van de feiten werd de man nooit aangehouden en bleef het café gewoon open. Tot nu dus.

Net voor hij een vlucht naar Litouwen wou nemen - B. voelde de grond kennelijk te heet worden onder zijn voeten - werd hij donderdag opgepakt. De man, die tot en met vorig weekend nog zelf achter de toog stond in Bananas, verschijnt allicht vrijdag voor de raadkamer. Die zal oordelen over zijn verdere aanhouding.