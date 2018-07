Zaakvoerder Thais restaurant herkent dieven die toesloegen bij café The Great Old en geeft ook beelden vrij ADN

25 juli 2018

11u21

Bron: Eigen berichtgeving 0 Joachim Mels, zaakvoerder van het Antwerpse restaurant Mai Thai Cuisine, denkt de dieven die de kluis van café The Great Old hebben gestolen, te herkennen. Ook hij geeft nu beelden vrij van een recente inbraak in zijn restaurant. "In de hoop dat er zo snel mogelijk een einde kan komen aan deze golf van inbraken die door onze stad trekt.”

De zaakvoerder van Mai Thai Cuisine op de Suikerrui trok grote ogen toen hij in onze krant het artikel las over de inbraak in het café vlak bij het Bosuilstadion in Deurne. “Wij hebben enkele weken geleden ook dergelijke mensen op bezoek gehad”, klinkt het. “En ik merk dat de kledij en de smalle zaklampen in de mond klemmend, sterk overeenkomen.” Mels vermoedt dat het wel eens om dezelfde “groep” of dievenbende zou kunnen gaan.

De restaurantuitbater overhandigde de beelden van de dieven aan de politie, maar dat heeft vooralsnog niets opgeleverd. “Daarom kan een beetje extra hulp geen kwaad denk ik”. Daar komt bij dat Mels in zijn zaak over een netwerk van infraroodcamera’s beschikt en dus over "duidelijkere en misschien herkenbaardere beelden". Mensen die de persoon in kwestie zouden herkennen, kunnen rechtstreeks contact opnemen met de politie.

Beelden van de dieven aan het werk in The Great Old: