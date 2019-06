Zaakvoerder slachthuis Verbist moet zich verantwoorden voor dierenmishandeling

24 juni 2019

Voor de correctionele rechtbank van Ieper is het proces gestart van Animal Rights tegen slachthuis Verbist in Izegem. De zaakvoerder en het slachthuis worden vervolgd voor inbreuken op de hygiëne en het dierenwelzijn. "We willen dierenmishandeling niet ongestraft blijft", aldus Animal Rights.