Zaak-Reuzegom op lange baan geschoven? Verdediging vraagt bijkomend onderzoek Jonathan Bernaerts

02 september 2020

17u50 0 Er valt vrijdag geen beslissing over de doorverwijzing van achttien leden van studentenvereniging Reuzegom naar de correctionele rechtbank. Advocaten van de verdediging zullen op de zitting van de raadkamer om bijkomende onderzoeksdaden vragen, zo bevestigen meerdere bronnen ons. De zaak wordt bijgevolg voor onbepaalde tijd uitgesteld. Advocaat Sven Mary, die de vader van de betreurde Sanda Dia (20) bijstaat, spreekt van een “vertragingsmanoeuvre”.



De raadkamer in Hasselt zou zich vrijdag buigen over de doorverwijzing van achttien Reuzegommers die betrokken waren bij doop die ingenieursstudent Sanda Dia in december 2018 fataal werd. Maar nu al staat vast dat er niet zal worden gepleit omdat advocaten van de verdediging extra onderzoeksdaden eisen.



Wat ze precies extra onderzocht willen, is niet bekend. Wél staat vast dat het dossier voor onbepaalde tijd stilligt. De onderzoeksrechter heeft vanaf vrijdag dertig dagen de tijd om de onderzoeksdaden al dan niet in te willigen. Als bepaalde vragen worden afgekeurd, is in principe hoger beroep mogelijk bij de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen.

“Vertragingsmanoeuvre”

Advocaat Sven Mary, die de vader van Sanda Dia bijstaat, spreekt van een “vertragingsmanoeuvre”. “Ik vind het zéér eigenaardig dat men nu, wanneer het dossier voor verwijzing staat, extra onderzoek gaat komen vragen. In de 20 maanden dat het onderzoek heeft geduurd is er géén enkele vraag gesteld. Dus ja, ik vrees sterk dat men deze zaak wil rekken. Maar eerlijk? Ik hoop dat de onderzoeksrechter álle vragen tot extra onderzoek inwilligt. Want anders komt er hoger beroep. Dan moet het dossier naar Antwerpen verhuizen en zijn we voor máánden vertrokken.”



Het parket vindt dat de achttien Reuzegommers, onder wie ook de zoon van een Antwerpse strafrechter, moeten terechtstaan voor de onterende behandeling van Sanda Dia én twee andere eerstejaars. Andere aanklachten zijn de toediening van schadelijke stoffen aan de drie studenten én de onopzettelijke doding van Sanda Dia. De maximumstraf in deze zaak bedraagt 10 jaar cel.

Racisme

Recent onthulde het actuamagazine ‘Telefacts NU’ dat Sanda Dia voor de fatale doop bij Reuzegom racistisch bejegend werd. Na een cantus van de studentenclub in Leuven had de zaalverantwoordelijke gehoord hoe clubleden Sanda uitscholden voor “neger” en hem vernederend behandelden. Blijkbaar was er ook op andere momenten sprake van racisme binnen de studentenclub. Zo zou in de WhatsApp-groep die na de dood van Sanda werd verwijderd een filmpje gepost zijn waarop Reuzegommers in de Leuvense binnenstad een dakloze Afrikaanse man benaderen. Intussen zingen ze “Handjes kappen, de Congo is van ons”.

“Dit zijn wansmakelijk en totaal onaanvaardbare praktijken, uiteraard”, reageert advocaat Mary. “Maar beweren dat Sanda vanwege zijn huidskleur is omgekomen, doen we niet. Het dossier bulkt nu al van de misdrijven. Laten we hiermee naar de rechtbank gaan. En liefst zo snel mogelijk.”

