Zaak-Reijtenbagh afgesloten: steenrijke familie betaalt 89 miljoen en ontsnapt aan vervolging Patrick Lefelon

11 oktober 2018

12u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 De rechtbank in Antwerpen heeft vanmorgen de deal tussen het openbaar ministerie en de Nederlandse zakenman Louis Reijtenbagh (72) goedgekeurd. De Belgische staat incasseert zo 51 miljoen euro van vader Reijtenbagh en een rits familieleden. Het openbaar ministerie laat zijn strafvervolging voor financiële en fiscale fraude tegen de twaalf verdachten vallen.

Sinds een recente wetswijziging moet het openbare ministerie zijn minnelijke schikkingen met grote fraudeurs voorleggen aan de rechtbank. Gewezen huisarts en zakenman Louis Reijtenbagh woonde van 1996 tot 2011 in Brasschaat, hoewel hij daar nooit officieel was ingeschreven. Hij betaalde in België geen belastingen.

Reijtenbagh bestuurde zijn vennootschappen in de praktijk vanuit Brasschaat en Antwerpen. Volgens het openbaar ministerie heeft hij zo 28 euro aan belastingen ontdoken. Met de fiscus trof hij in 2013 al een regeling en betaalde toen 38 miljoen euro.



De Antwerpse procureur nam daar geen genoegen mee en zette zijn strafonderzoek voort. Ook voor het gerecht ging Reijtenbagh uiteindelijk overstag en stelde een minnelijke schikking voor. Hij wilde nog eens voor 51 miljoen euro in zijn buidel tasten, als de procureur bereid was de strafvervolging te laten vallen. De procureur vond dat een redelijk voorstel waar iedereen beter van werd. "De Belgische staat krijgt in totaal bijna 90 miljoen euro in de schatkist: 51 miljoen van de dading en 38 miljoen die Reijtenbagh al in 2013 aan de fiscus betaalde. En de familie Reijtenbagh is verlost van een jarenlange gerechterlijke procedure en eventuele straffen.

Voor het afsluiten van de minnelijke schikking heeft de procureur rekening gehouden met het blanco strafblad van de beklaagden, met het complexe dossier, met de verwachte procedureslag en met de effectieve betaling van een groot bedrag

De rechtbank oordeelde vanmorgen dat deze afkoopsom redelijk was en keurde de dading tussen Reijtenbagh en het openbaar ministerie goed. Louis Reijtenbagh of zijn familie waren niet bij de uitspraak aanwezig.