Zaak over nationaliteitsafname van Fouad Belkacem morgen verder behandeld

25 juni 2018

05u16

Het hof van beroep in Antwerpen gaat morgen de zaak over de nationaliteitsafname van Fouad Belkacem verder behandelen. Het proces lag anderhalf jaar stil, omdat het Grondwettelijk Hof nog een aantal prejudiciële vragen moest beantwoorden.

Belkacem werd in januari 2016 veroordeeld tot twaalf jaar cel en 30.000 euro boete als leider van de terroristische groepering Sharia4Belgium. Daarna werd de procedure gestart om hem zijn Belgische nationaliteit te ontnemen. Volgens het Antwerpse parket-generaal vormt hij een permanente bedreiging voor de openbare veiligheid en is hij ernstig tekort geschoten in zijn verplichtingen als Belgische burger.

Belkacem, die ook nog de Marokkaanse nationaliteit heeft, vroeg het hof van beroep om de vordering van het parket-generaal af te wijzen. Hij heeft geen enkele band met Marokko en wil hier bij zijn gezin blijven.

Prejudiciële vragen

Het hof van beroep besliste eind 2016 om alvorens een beslissing te nemen, eerst vier prejudiciële vragen te stellen aan het Grondwettelijk Hof. Het hof van beroep wilde weten of een reeks wettelijke bepalingen die kunnen leiden tot de afname van de Belgische nationaliteit niet indruisen tegen de grondwet.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in februari dat dat niet het geval is, waardoor de procedure dinsdag kan worden voortgezet voor het Antwerpse hof van beroep. Fouad Belkacem zal volgens zijn advocate Liliane Verjauw op de zitting aanwezig zijn, wat ongetwijfeld verscherpte veiligheidsmaatregelen met zich zal meebrengen. Er mag in het gebouw ook niet gefotografeerd of gefilmd worden.