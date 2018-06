Zaak over nationaliteitsafname Fouad Belkacem uitgesteld wegens stakingen JM

26 juni 2018

10u55

Bron: Belga 0 Het hof van beroep in Antwerpen heeft de zaak over de nationaliteitsafname van Fouad Belkacem dinsdag uitgesteld naar 25 september. Door een staking in de gevangenis van Hasselt en/of bij het veiligheidspersoneel kon hij niet overgebracht worden naar Antwerpen. Belkacem werd in januari 2016 veroordeeld als leider van Sharia4Belgium.

Belkacem wilde zijn proces absoluut bijwonen, waardoor zijn advocate op een uitstel had aangedrongen. Het parket-generaal stond erop om de zaak te behandelen, maar aangezien er voor Belkacem veel op het spel staat, stond het hof van beroep toch een uitstel toe zodat hij in persoon aanwezig kan zijn.

Sharia4Belgium

Belkacem werd in januari 2016 veroordeeld tot twaalf jaar cel en 30.000 euro boete als leider van de terroristische groepering Sharia4Belgium. Daarna werd de procedure gestart om hem zijn Belgische nationaliteit te ontnemen. Volgens het Antwerpse parket-generaal vormt hij een permanente bedreiging voor de openbare veiligheid en is hij ernstig tekortgeschoten in zijn verplichtingen als Belgische burger.

Belkacem, die ook nog de Marokkaanse nationaliteit heeft, wil zijn Belgische nationaliteit behouden. Hij heeft geen enkele band met Marokko en wil hier bij zijn gezin blijven.