Zaak over dodelijk vluchtmisdrijf op Julie (22) opnieuw uitgesteld Sam Ooghe

24 april 2018

12u18

Bron: Eigen berichtgeving 1 De zaak over Julie Roelens, het 22-jarige meisje dat in september doodgereden werd in het Oost-Vlaamse Ertvelde, is gisteren voor de tweede keer uitgesteld. De rechter wil de zaak absoluut voor behandeling zien op 12 juni.

Julie Roelens werd in de nacht van 9 op 10 september doodgereden toen ze terugkeerde van een fuif. De chauffeur stoof weg toen hij de hulpdiensten hoorde komen, maar werd later toch opgepakt. De man uit Evergem bleek onder invloed van drugs en alcohol. Momenteel is hij vrij onder voorwaarden.

Uitstel

Familie en vrienden van Julie waren deze voormiddag afgezakt naar het Gentse gerechtsgebouw. De rechter had twee maanden geleden met klem gevraagd om ervoor te zorgen dat de zaak vandaag gepleit kon worden. Toch lukte dat niet. De advocaat van de nabestaanden voegde een nieuw deskundigenverslag, dat enkele vaststellingen van het originele verslag van de gerechtsdeskundige zou tegenspreken. Er heerst onenigheid over een aantal cruciale punten: reed Julie met haar fiets of wandelde ze ernaast? Werkte haar verlichting? Bevond ze zich op het fietspad of de rijbaan?

De advocaat van de verdediging vindt dat het nieuwe verslag te laat gevoegd is. Het parket is het daarmee eens. “Wij zijn geen verkeersdeskundigen, wij zijn juristen”, klonk het. De verdediging vond dat het zich vandaag niet nuttig kon verdedigen tegen een verslag van experts. De rechtbank besliste daarom om de gerechtsdeskundige nu de kans te geven om de opmerkingen van de nieuwe deskundige te beoordelen. Met die nieuwe info kan dan écht gepleit worden. “We kunnen maar goed genoeg ingelicht zijn in deze moeilijke zaak”, sprak de procureur. “Hoe erg het ook is voor de burgerlijke partijen.”

De rechter vroeg wel om de nieuwe termijnen strikt te respecteren, zodat de zaak op de volgende datum zeker behandeld kan worden. "De zaak vraagt een engagement van iedereen. Vooral van de verkeersdeskundigen, die hierin een cruciale rol spelen", zette ze de puntjes op de i. De behandeling staat nu op 12 juni.