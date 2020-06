Zaak-Mawda: parket vraagt doorverwijzing drie betrokkenen, onder wie agent HAA

23 juni 2020

18u39

Bron: Belga 2 In de zaak van het doodgeschoten Koerdische meisje Mawda zal het openbaar ministerie de verwijzing naar de correctionele rechtbank vragen van drie betrokkenen. Het gaat om de agent, de bestuurder van de bestelwagen en de smokkelaar.

De 2-jarige Mawda kwam om het leven door een politiekogel in de nacht van 17 op 18 mei 2018 bij een achtervolging op de E19/E42 in Maisières. De raadkamer van Bergen zal zich op 26 juni over de zaak uitspreken, waarbij drie mensen zijn betrokken.

De politieagent die het fatale schot loste, werd op 18 december 2019 beschuldigd van doodslag. De vermeende smokkelaar en de bestuurder van het voertuig waarin het meisje zat, worden beschuldigd van gewapend verzet en kwaadwillige obstructie van het verkeer met de dood van het kind als verzwarende omstandigheid. Omdat zij hun voertuig als wapen hadden gebruikt om de politie te ontwijken. Beiden werden in voorlopige hechtenis geplaatst in respectievelijk Nederland en Groot-Brittannië.

Het parket van Bergen bevestigt dat de doorverwijzing van de drie betrokkenen naar de correctionele rechtbank wordt gevraagd. Het bekrachtigt daarmee berichtgeving die Paris-Match eerder had gepubliceerd.