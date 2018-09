Zaak-Jan Fabre: Antwerps arbeidsauditoraat is onderzoek gestart Jürgen Eeckhout en Patrick Lefelon

13 september 2018

15u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Het Antwerpse arbeidsauditoraat is in het kader van de heisa rond kunstenaar Jan Fabre een onderzoek gestart naar zowel pesterijen als ongewenst seksueel gedrag op het werk. Dat bevestigt arbeidsauditeur Pieter Wyckaert.

Twintig (ex-)medewerkers en stagiairs beschuldigen in een open brief kunstenaar Jan Fabre van grensoverschrijdend gedrag. "We hebben kennis genomen van de open brief. Het onderzoek zal nu moeten uitwijzen of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en pesterijen."



Het arbeidsauditoraat zal binnenkort de mogelijke slachtoffers en Fabre verhoren.