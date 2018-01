Zaak grootschalige fiscale fraude Jeroen Piqueur start in beroep Redactie

Bron: belga 0 De zaak van grootschalige fiscale fraude waarin de voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur van de Gentse correctionele rechtbank vier maanden effectieve celstraf kreeg, start vandaag voor het Gentse hof van beroep. Piqueur is intussen vrij onder voorwaarden in het gerechtelijk onderzoek naar het faillissement van de Optima Bank.

De 63-jarige Piqueur werd vervolgd voor feiten tussen augustus 2007 en oktober 2013, voorafgaand aan het faillissement van de Optima Bank. Het gaat onder meer om niet-aangifte aan de inkomstenbelasting van roerende inkomsten op Luxemburgse en Monegaskische rekeningen. Die stonden op naam van offshorestructuren terwijl Piqueur ervan de begunstigde was. Voor de inkomstenjaren 2006 tot en met 2012 ging het volgens de speurders over 1,5 miljoen euro aan roerende inkomsten.

Piqueur gaf volgens het openbaar ministerie ook een bedrag van 19,9 miljoen euro aan voorschotten op een liquidatiebonus van een offshorevennootschap niet aan. Het geld zou gebruikt zijn om de aankoop van zijn jacht Rubeccan te financieren. Het parket stelde dat Piqueur in de gezamenlijke aangifte met zijn echtgenote melding had moeten maken van de buitenlandse rekeningen.

Hij kreeg in eerste aanleg een effectieve celstraf van vier maanden, omdat hij geen blanco strafblad meer heeft. De ex-topman van Optima kreeg van de Gentse rechter ook een geldboete van 1,5 miljoen euro en de rechtbank sprak de verbeurdverklaring uit van bijna 2,3 miljoen euro inkomsten uit de misdrijven.

Piqueur ging in beroep tegen het vonnis. "Ik ben correctioneel veroordeeld voor een zaak die nog in behandeling is bij de fiscus. Dat is kafkaiaans om te begrijpen voor mij", stelde hij toen hij besliste om in beroep te gaan. Hij is intussen vrij onder voorwaarden in het gerechtelijk onderzoek naar het faillissement van de Optima Bank, en mag in het kader daarvan niet met de pers praten. Vorige week nog maakten de curatoren van de failliete Optima Bank bekend dat ze procedures opstarten tegen de voormalige top van de bank en de Optima Group, en tegen de Nationale Bank van België.

Vandaag wordt de fraudezaak ingeleid voor het Gentse hof van beroep.