Exclusief voor abonnees Zaak-Clara Maes (89): sporen uitgewist met dweil en Ajax omdat spoedarts dacht dat het een ongeluk was Assisen Luxemburg Erwin Verhoeven

06 oktober 2020

19u38 0 Omdat de opgeroepen urgentie-arts niet zag wat Suzanne Thibeau werkelijk overkomen was, zijn in dit dossier veel sporen weggeveegd. Letterlijk. Met Ajax-javel. Dit zal de verdediging later deze week toelaten om twijfel te zaaien over de schuld van Clara Maes. Er zit echter een grote en scherpe kiezel in hun schoen: het getuigenis van DNA-expert Angelo Abati.

Die zaterdagmiddag 3 januari 2015 was het plots de zoete inval in de keuken van Suzanne Thibeau. Met tien waren ze, de dode niet meegerekend. Om te beginnen het koppel Gillet-Mernier, de vrienden die Suzanne een gelukkig nieuwjaar kwamen wensen en die haar lijk aantroffen. Verder verpleger Alain Denis en urgentie-arts Annette Verlaine, Jean-Yves Gillard en Donovan Hozay, agenten van de politiezone Centre Ardenne, en René Grandjean van de gelijknamige begrafenisonderneming, samen met zijn hulpje André Neuret. Zelfs de toenmalige burgemeester, dokter Pierre Arnould, kwam even langs.

En Clara Maes natuurlijk. Zij was als ‘beste vriendin’ meteen op de hoogte gebracht en thuis opgehaald.

