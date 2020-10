Exclusief voor abonnees

Zaak-Clara Maes (89): aanklager reikt jury tien puzzelstukken aan, verdediging is niet onder de indruk

Assisen Luxemburg: de zaak Clara Maes (89)

Erwin Verhoeven

08 oktober 2020

20u16

0

Vrijdagmiddag pas kent Clara Maes haar lot. Gezien het vergevorderde uur stuurde voorzitter Gorlé de jury gisteravond niet meer in beraad. In Luxemburg houden ze niet van nachtwerk. Indien beschuldigde schuldig is, riskeert ze in theorie 30 jaar.