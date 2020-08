Zaak-Chovanec: Jambon (N-VA) krijgt steun uit eigen partij en CD&V. Vraag om aftreden komt uit onverwachte hoek HR

27 augustus 2020

12u59

Bron: VRT, Radio 1, VTM NIEUWS 12 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) ligt zwaar onder vuur naar aanleiding van het van het verdachte overlijden van de Slovaak Jozef Chovanec . Vanuit zijn eigen partij N-VA komt collega-minister Ben Weyts met steun, net als CD&V. Toch is er ook de vraag om zijn aftreden, maar uit onverwachte hoek. “Hij zal snel klare wijn moeten schenken.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Hoe langer hoe meer wordt duidelijk dat toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, of minstens zijn kabinet, op de hoogte was van het verdachte overlijden van Chovanec. In tegenstelling tot wat hij enkele dagen geleden zei bij VTM Nieuws. Dat bleek vanmorgen nog maar eens uit gelekte mails uit februari 2018 over het dodelijke incident waarvoor binnen de politie al enkele koppen moesten rollen.

Uit de mails bleek dat het kabinet van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken de zaak-Chovanec al in februari 2018 omschreef als een “vreemd verhaal” en dat de Slovaakse ambassadeur daar een onderhoud over wilde met minister Jambon.

“Politiek spel”

Vanuit zijn eigen partij krijgt Jambon vandaag steun van collega-minister Ben Weyts (N-VA). “Ik ken Jan Jambon als een gedegen, eerlijk en open bestuurder. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat hier ook andere zaken spelen”, reageerde Weyts bij VTM Nieuws. De onderwijsminister betreurt het partijpolitieke gekibbel dat is ontstaan. “Ik stel vast dat hier toch meer speelt dan enkel de essentie van de zaak.”

Volgens Weyts is de essentie dat Jambon “of blijkbaar zijn kabinet niet goed geïnformeerd is over alle aspecten van het incident”. Hij verwijst naar de Hitlergroet door een jonge agente “waarover in het politierapport geen sprake van was”.

Bij de VRT liet Weyts eerder al optekenen dat “sommigen hier rekeningen willen vereffenen”. Er wordt een “politiek spel” gespeeld, zei de N-VA’er. Weyts denkt dat Jambon niet gelogen heeft. “Soms weet je zaken van twee jaar geleden niet meer”, klonk het. Hij vertelde op Radio 1 ook al dat duidelijk is dat Jambon en zijn kabinet “verkeerd gebriefd” zijn over de feiten en daardoor de draagwijdte van het incident niet doorhad. “Wat je niet weet, daarop kan je niet reageren”, zegt Weyts.

Ook kamerlid Franky Dumon van CD&V ziet geen politiek probleem. “Het is duidelijk dat hij niet op de hoogte was van die verschrikkelijke feiten, zoals onder meer die Hitlergroet”, vertelt hij.

Roep om ontslag

Toch wordt ook openlijk gevraagd om het ontslag van Jambon als Vlaams minister-president. Die vraag komt uit onverwachte hoek en is te lezen op de Vlaamsgezinde opiniewebsite Doorbraak. “Als de ambassadeur ontvangen is geweest door een kabinetschef of kabinetsmedewerker van een minister, dan is die minister verantwoordelijk. Hij/zij hoeft daar zelfs niet voor te liegen, dat brengt die minister geen stap verder, tenzij dichter bij de politieke afgrond”, klinkt het scherp. “Hij zal snel klare wijn moeten schenken.”

Ook Groen-politica Jessica Soors vindt dat Jambon hoe dan ook politiek verantwoordelijk is. “Ik stel vast dat ministers al voor minder ontslag hebben genomen”, zegt ze. Volgens haar is zijn reputatie stevig beschadigd.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken vindt niet dat Jambon door het incident moet opstappen.

Lees ook: Hangt de politieke carrière van Jan Jambon nu echt aan een zijden draadje? (+)