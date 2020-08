Zaak-Chovanec: arts laat 4 uur op zich wachten om daarna vanop de gang te vragen of alles oké is AW

31 augustus 2020

20u44

Bron: Belga 8 De arts die werd opgeroepen om te oordelen of de Slovaak Jozef Chovanec opgesloten moest worden, liet vier uur op zich wachten. Dat blijkt uit nieuwe documenten die de VRT-redactie kon inkijken.



Volgens de documenten wordt Jozef Chovanec meegenomen door de politie nadat er rond 18.30 uur problemen ontstaan bij het boarden op het vliegtuig. Een uur later zou de parketmagistraat hebben gezegd dat er een arts moet langskomen. Bijna vier uur later (om 23.25 uur, aldus VRT) is de arts pas ter plaatse.

Op dat moment ligt de cel vol urine en uitwerpselen. De arts gaat de cel niet binnen en vraagt vanop de gang of alles oké is. Zonder Chovanec grondig te onderzoeken, oordeelt hij dat het medisch gezien mogelijk is dat hij opgesloten blijft, aldus VRT.



De Slovaak blijft daarop nog enige tijd kalm, maar begint rond 1.30 uur met zijn hoofd op de deur te bonken. Een agent verklaarde dat er toen al duidelijk verwondingen zichtbaar waren, maar de agenten bevelen hem te gaan slapen. De man is nog uren onrustig en hij begint rond 4.20 uur opnieuw met zijn hoofd tegen de celdeur te bonken. Iets na 5 uur komen een verpleegster en een arts van het MUG-team ter plaatse, die hem een injectie toedienen. "We gaan hem iets toedienen. In ieder geval zal het geen groot verlies zijn, als we hem verliezen", zou de verpleegster hebben gezegd. Chovanec raakt buiten bewustzijn en overlijdt enkele dagen later in het ziekenhuis.

