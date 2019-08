Yves Leterme: "CD&V moet het roer omgooien" “Methode van afgelopen jaren heeft niet tot goede resultaten geleid” HAA

07 augustus 2019

11u23

Bron: Belga 26 Regeringsvorming Oud-premier Yves Leterme (CD&V) vindt dat de houding van de christendemocraten in de verschillende regeringen de afgelopen jaren "niet tot de juiste resultaten heeft geleid". Dat zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1. "Ofwel zit je in een regering en verdedig je het resultaat, ofwel zit je niet in een regering", aldus Leterme.

Voormalig premier en Vlaams minister-president Yves Leterme liet vanochtend op Radio 1 zijn licht schijnen over de formatie in Vlaanderen. Volgens hem laat de witte rook op zich wachten omdat alle traditionele beleidspartijen verloren hebben. "Zij verwerken die nederlaag intern en moeten goed nadenken over wat de volgende stappen nu moeten zijn. Ik denk dat dat tijd vergt."

“CD&V moet nu kijken naar de oorzaken”

Ook zijn CD&V verloor fors in mei. De partij moet dan ook goed nadenken "over het profiel en de opstelling" en het roer omgooien, vindt Leterme. "Men moet nu kijken naar de oorzaken. Ik denk dat er enkele zijn die niet per se samenhangen met CD&V of met ons land, maar er zijn ook specifieke kenmerken die met mijn partij te maken hebben. Ik denk dat de methode van de afgelopen jaren niet tot goede resultaten heeft geleid", klonk het.

Leterme doelt daarmee op de houding van de christendemocraten in de Vlaamse en federale regering, verduidelijkte hij. "Ofwel zit je in een regering en verdedig je het resultaat, ofwel zit je niet in een regering. Ik denk dat men de afgelopen jaren een beeld heeft gehad dat men deel uitmaakt van een regering, maar dat het er vooral om te doen was om zich te distantiëren en te profileren in die meerderheid, en dat niemand het beleid nog verdedigde. En als dat zo is, dan lijden alle delen van het geheel daaronder."

“N-VA is een heel eind naar rechts opgeschoven”

Of zijn partij Vlaams opnieuw in een meerderheid moet stappen, laat de oud-premier in het midden. "Belangrijk is vooral dat het huiswerk wordt gemaakt, dat men goed kijkt naar de oorzaken en toekomstgericht duidelijk maakt aan de Vlamingen wat de essentiële programmapunten zijn en waar CD&V voor staat."

Maar over een nieuwe samenwerking met N-VA is Leterme niet eenduidig positief. "Ik denk dat N-VA voor een stuk geëxtremiseerd is, populistisch is geworden, een heel eind naar rechts is opgeschoven. Qua loyale samenwerking zijn er ook een aantal dingen fout gelopen. N-VA zal ermee moeten leven dat men opnieuw vertrouwen moet opbouwen bij andere partijen.”

Willockx (sp.a): “Geen andere keuze dan coalitie met N-VA”

Sp.a-coryfee en minister van Staat Freddy Willockx vindt alvast dat zijn partij moet kunnen samenwerken met N-VA op Vlaams niveau. Dat zegt hij in een interview met deze krant. In De Ochtend verduidelijkte hij dat standpunt opnieuw. “De uitslag was niet goed, en dan is het per definitie mijn stelling dat men best in de oppositie gaat. Maar federaal is PS incontournable en derhalve zal sp.a er federaal ook bij zijn. Dat betekent dat je in een halfslachtige situatie komt als je Vlaams a priori uitsluit”, vindt Willockx.

“Als je je verantwoordelijkheid wilt opnemen dan is er mijn inziens geen andere keuze dan een coalitie met N-VA”, zei hij, al zijn daar wat hem betreft wel voorwaarden aan gekoppeld. “Iedereen weet dat wij een sterk sociaal programma hebben inzake bijvoorbeeld armoedebeleid, wachtlijsten en rusthuizen. Daar moet duidelijkheid over zijn alvorens wij in een regering stappen.”