Youth for Climate roept op tot klimaatmars op donderdag in Brussel HR

19 oktober 2019

16u40

Bron: Belga 8 Binnenland Youth for Climate roept op tot een nieuwe klimaatmars op donderdag 24 oktober om 10 uur aan het station Brussel-Noord. Benieuwd wat de reactie zal zijn van de nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Die liet eerder weten dat er strenger zal worden opgetreden tegen spijbelgedrag.

Minister van Onderwijs Weyts zei in dat verband dat “spijbelen is als een rood licht negeren, het mag niet”. Weyts' voorgangster Hilde Crevits (CD&V) sprak in maart nog enigszins haar steun uit voor leerlingen die lessen oversloegen om deel te nemen aan de klimaatmarsen.

“Een maand na het grote succes van de Global Strike for Future Belgium III, doen we het opnieuw”, laat Youth For Climate weten. “De jeugd zal samenkomen in de straten van Brussel om te vechten voor hun toekomst en klimaatrechtvaardigheid te eisen. We moeten de druk hoog houden en daarom zullen we er opnieuw staan op 24 oktober.”

In de persmededeling van vandaag bericht Youth for Climate ook over de reis van Anuna De Wever, Adelaide Charlier en Josefien Hoerée naar Brazilië en de COP25 in Chili. De drie klimaatactivistes zijn vrijdag aangekomen in Tenerife. Op 2 oktober vertrokken ze uit Amsterdam aan boord van de zeilboot Regina Maris. Op maandag 21 oktober vaart de boot in de richting van de Kaapverdische eilanden, waarna de echte oversteek begint van de Atlantische Oceaan en ze aan land zullen gaan in Recife, Brazilië. De aankomst daar is verwacht rond 7 november.