Youth for Climate kondigt "nationale staking" op 7 februari aan kv

18 januari 2020

02u25

Bron: Belga 0 Youth for Climate heeft vrijdag in een persbericht aangekondigd dat er op 7 februari in Brussel een "nationale staking" zal plaatsvinden. De klimaatactivisten Anuna De Wever, Josefien Hoerée en Adélaïde Charlier zullen maandag aankomen in het Franse Duinkerke nadat ze maanden op "educatieve" reis waren.

In oktober vertrokken de drie activisten per zeilboot naar Chili om deel te nemen aan een Klimaatconferentie van de VN. Maar vanwege de sociale spanningen en protesten in het Zuid-Amerikaanse land annuleerde Chili de conferentie. De top verhuisde daarop naar Madrid, maar daar konden de klimaatactivisten niet meer op tijd geraken per boot. De drie jonge vrouwen zetten daarom hun reis verder.

Na twee maanden reizen kwamen ze aan in Brazilië, waar ze deelnamen aan een top in het Amazone-regenwoud waar wetenschappers, klimaatactivisten en de inheemse bevolking bijeenkwamen. Vervolgens trokken ze naar Martinique.



Normaal gezien komen ze maandag om 5 uur terug aan land in Europa.

"Na deze educatieve reis zijn we nog meer vastberaden om onze strijd voor het klimaat verder te zetten", klinkt het vrijdag in het persbericht. In het kader van de Week van de Oceanen plant de organisatie daarom op 7 februari een actiedag in Brussel.