Youth for Climate houdt 'die-in' in Europees parlement ttr

20 november 2019

11u08

Bron: belga 0 Een veertigtal activisten van Youth for Climate en WeMove Europe hebben deze voormiddag een zogenaamde 'die-in' gehouden in het Europese parlement, tijdens de partijconferenties van de socialistische S&D en het liberaal-centristische Renew Europe. De Europarlementariërs stemmen volgende week over de nieuwe Europese Commissie.

S&D en Renew Europe zitten vandaag samen om te beslissen hoe ze zullen stemmen op 27 november, wanneer het Europees Parlement de nieuwe Europese Commissie van Ursula von der Leyen groen licht moet geven.



Youth for Climate en WeMove Europe benadrukken dat de komende vijf jaar cruciaal zijn voor het Europese klimaatbeleid, en voor onze toekomst. Ze roepen de Europarlementariërs op om voor een échte Green Deal te gaan. "Ursula von der Leyen, de aangewezen voorzitter van de nieuwe Commissie beloofde een Green Deal en een klimaatwet in haar eerste honderd dagen. Maar deze toezeggingen missen voldoende ambitie, financiële middelen en garanties voor sociale rechtvaardigheid", klinkt het in een persbericht.

De bewegingen voor klimaatactie willen dat het niveau van de Europese klimaatambities voor de komende vijf jaar nog voor de stemming wordt bepaald. De ploeg van von der Leyen moet volgens hen in overeenstemming met het Akkoord van Parijs fossiele brandstoffen afbouwen en elk jaar minstens 400 miljard euro investeren in de groene transitie in Europa.