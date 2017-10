Yordi (13) na school aangevallen: "Wie heeft iets gezien?" Bart Boterman

17u47

Bron: Eigen berichtgeving 29 rv Yordi, een jongen van 13 uit Roeselare, is gisteren na schooltijd zonder enige aanleiding van zijn fiets getrokken en in elkaar geslagen door drie jongeren. Hij liep daarbij een hersenschudding en zware kneuzingen op aan het gezicht. Op Facebook doet de vrouw nu een oproep naar getuigen.

Het voorval gebeurde iets na 16 uur in de buurt van het station. Eén van de belagers trok aan de bagagedrager van de fiets waarmee Yordi reed. Daarop sleurden de anderen hem van zijn tweewieler. De tiener incasseerde rake klappen en was even bewusteloos. Hij moest voor verzorging naar het ziekenhuis.



De politie is op zoek naar de daders. Op dit moment zijn er twee mensen die iets hebben gezien, tijdens of vlak na de feiten, maar er zijn meer getuigen nodig om de zaak op te lossen. "Die getuigen zijn er zeker want het was druk in de buurt waar de tiener aangevallen werd", zegt Curd Neyrinck, korpschef van de politiezone RIHO.



"We vragen dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen en zich bij melden, telefonisch of via onze website, zodat het onderzoek in een stroomversnelling kan geraken."



Wie meer informatie heeft omtrent het voorval kan contact opnemen met de lokale politie RIHO op het nummer 051-26 26 20.