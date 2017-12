Yes! McDonald’s serveert nu ook kroketten kv

16u44

Bron: McDonald's, VTM Nieuws 0 McDonald's De Fancy Francis en de Fancy Croquettes van McDonald's. Goed nieuws voor liefhebbers van aardappelkroketten, want vanaf vandaag kan je bij McDonald’s terecht voor de ‘Fancy Croquettes’. Speciaal voor de feestdagen lanceert de fastfoodketen de kroketjes samen met een nieuwe burger.

De lancering van de Fancy Croquettes gaat gepaard met de introductie van de ‘Fancy Francis’: een nieuwe Maestro-burger met twee sneetjes rundvlees, gestoomde champignons, verse witte ajuin, een sneetje gourmetkaas, verse rucola en truffelmayonnaise.

"We krijgen regelmatig berichtjes van Belgen die vragen naar kroketten in het assortiment," zegt McDonald's-woordvoerster Kristel Muls. "Daarom vonden we het nu een goed moment om ze samen met de 'Fancy Francis', een feestelijke burger, te lanceren in de eindejaarsperiode.”

Wie de Fancy Croquettes wil proeven, wacht best niet te lang. In het voorjaar verdwijnen ze immers alweer van het menu.