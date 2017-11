Yassine El Ghanassy speelde Porsche kwijt na 14de veroordeling, maar mag hem nu tòch houden Voertuig krijgt gedurende 9 maanden wielklem hr bbo

Bron: Belga 0 RV/Belga Yassine El Ghanassy (27) zag zijn Porsche verbeurdverklaard, maar tekende verzet aan. Profvoetballer Yassine El Ghanassy (27) heeft verzet aangetekend tegen zijn verstekveroordeling door de Brugse politierechtbank. Tijdens zijn rijverbod van negen maanden zal zijn voertuig geïmmobiliseerd worden, terwijl bij verstek de verbeurdverklaring van de Porsche was uitgesproken. Ondanks een ingetrokken rijbewijs reed de flankaanvaller 105 km/uur in de bebouwde kom.

Op 21 september 2016 werd El Ghanassy in de Stuiverstraat in Oostende geflitst aan een snelheid van 105 kilometer per uur, terwijl 50 de maximumsnelheid is. Bovendien bleek het rijbewijs van de toenmalige speler van KV Oostende al ingetrokken na een vorige veroordeling. Ook de opgelegde rij-examens had hij nog niet opnieuw afgelegd. De ex-international liep in het verleden al 13 veroordelingen op voor de politierechtbank.

De Brugse politierechter veroordeelde Yassine El Ghanassy voor de snelheidsovertreding tot een geldboete van 600 euro en drie maanden rijverbod. Voor het rijden ondanks zijn ingetrokken rijbewijs en voor het niet afleggen van de examens kreeg hij telkens 3.000 euro boete en een rijverbod van drie maanden. Om zijn rijbewijs terug te krijgen, moet hij opnieuw een theoretisch en een praktisch rij-examen afleggen. Daarnaast zal een dokter hem medisch en psychologisch moeten onderzoeken.

Na verzet werd de totale boete van 6.600 euro vrijdag teruggebracht tot 3.600 euro. Ook van een verbeurdverklaring is geen sprake meer. Het voertuig van El Ghanassy zal tijdens zijn rijverbod wel geïmmobiliseerd worden. In de praktijk komt het er op neer dat de wagen een wielklem krijgt. Om die immobilisatie uit te voeren, moet El Ghanassy wel in België opduiken. Op dit moment speelt en verblijft de man echter in het Franse Nantes. Of hij nog vaak in België zal vertoeven, en dan nog met zijn eigen wagen, is nog maar de vraag.