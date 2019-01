Yassine (19) zag de situatie in Molenbeek escaleren en reageert vol afschuw: “De ouders van die jongeren dragen grote verantwoordelijkheid” KVE

05 januari 2019

14u45

Bron: VRT NWS 0 Yassine Tanouti woont al zijn hele leven in Molenbeek. Op oudejaarsavond zag hij tot zijn afschuw de situatie escaleren. De jonge inwoner van Molenbeek is kwaad. “We hebben al een slechte reputatie en het wordt alleen maar erger”, zo vertelde hij vandaag in ‘De Ochtend’ op Radio 1. De ouders van die jongeren gaan niet vrijuit, vindt hij.

Tijdens oudejaarsavond bevond Yassine zich met een vriend aan Zwarte Vijvers. “Eerst zijn ze begonnen met vuurwerk aan te steken, ze wilden genieten van nieuwjaar. Daarna staken ze vuilniszakken in brand.” Toen het uit de hand begon te lopen, is de jongeman naar eigen zeggen naar huis gegaan.

“Ik wist niet dat het zo erg ging worden. Dat maakt me heel kwaad. We hebben al een slechte reputatie. Dit maakt het erger, dat is niet wat we willen”, verklaarde Yassine. “Het waren jongeren uit Molenbeek. Vaak zijn ze werkloos en hangen ze op straat rond.”

Die jongeren dus zochten tijdens oudejaarsavond de confrontatie met de politie en staken kerstbomen en auto’s in brand. Ze plunderden ook winkels. Zijn vriend heeft het allemaal zien gebeuren vanop afstand maar heeft zelf niets kapotgemaakt.

Volgens de jongeman dragen de ouders van de jongeren een grote verantwoordelijkheid. “Opvoeding is heel belangrijk, dat is de basis van alles. Als je een goeie opvoeding hebt, dan ga je je studies afmaken en vind je werk. Ik kom uit Molenbeek, ik woon daar al 19 jaar en ik heb niets kapotgemaakt.”

