Yasmine Kherbache kandidaat om federale sp.a-lijst te trekken ttr

10 januari 2019

15u17

Bron: belga 0 De Antwerpse sp.a-afdeling stelt Yasmine Kherbache voor als lijsttrekker voor de Kamerlijst. Dat meldt Gazet Van Antwerpen en wordt aan Belga bevestigd door bronnen in de partij.

De Antwerpse sp.a houdt vanavond een congres om te beslissen over de kieslijsten. Het provinciaal bestuur stelt huidig Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache voor als lijsttrekker voor de Kamer. Kherbache specialiseert zich in het Vlaams Parlement onder meer in deradicalisering. Eerder deed ze federale ervaring op als kabinetschef van toenmalig premier Elio Di Rupo.

Op plaats twee, na Kherbache, komt normaal gezien huidig Vlaams parlementslid Jan Bertels uit Herentals. Ook kersvers Antwerps schepen Jinnih Beels zou een plaats krijgen op de federale lijst, mogelijk als lijstduwer.



Voor de Vlaamse lijst wordt Caroline Gennez voorgesteld als lijsttrekker, voor schepen in Turnhout Hannes Anaf. Er zouden evenwel tegenkandidaten zijn voor het lijsttrekkerschap.