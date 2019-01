Yasmine Kherbache en Caroline Gennez trekken lijsten sp.a in provincie Antwerpen ttr kg

10 januari 2019

23u00

Bron: Belga 0 De Antwerpse sp.a duidt Yasmine Kherbache aan als federaal lijsttrekker en Caroline Gennez als Vlaams lijsttrekker bij de komende verkiezingen. Jinnih Beels duwt de Vlaamse lijst. Dat heeft de Antwerpse afdeling vanavond zelf bevestigd.

De Antwerpse sp.a hield vanavond een congres om te beslissen over de kieslijsten. Het provinciaal bestuur stelt huidig Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache voor als lijsttrekker voor de Kamer. Kherbache specialiseert zich in het Vlaams Parlement onder meer in deradicalisering. Eerder deed ze federale ervaring op als kabinetschef van toenmalig premier Elio Di Rupo.



Op plaats twee, na Kherbache, komt huidig Vlaams parlementslid Jan Bertels uit Herentals, gevolgd door Antwerps gemeenteraadslid Hicham El Mzairh op 3. Schepen Kelly Van Tendeloo uit Heist-op-den-Berg en de jonge Stephanie Vanden Eede uit Schoten vervolledigen de top 5 van de federale lijst. Medewerker van de nationale studiedienst Ben Segers krijgt de eerste opvolgersplaats.



“Ik ben dankbaar dat ik de federale lijst mag trekken”, aldus Kherbache. “Samen met Jan Bertels en Hicham El Mzairh ga ik met veel enthousiasme campagne voeren voor meer zekerheid voor iedereen.”

Vlaamse lijst

Voor de Vlaamse lijst wordt Caroline Gennez voorgesteld als lijsttrekker, schepen in Turnhout Hannes Anaf komt op de tweede plaats. Ook Antwerps gemeenteraadslid Karim Bachar (plaats 3), Maya Detiège (4) en Rodney Talboom (5) uit Hemiksem doen een gooi naar een zitje in het Vlaams parlement.



Kersvers Antwerps schepen Jinnih Beels wordt lijstduwer, terwijl provinciaal voorzitter Inga Verhaert de eerste opvolgersplaats inneemt.



De ambitie voor sp.a is het resultaat van 2014 minstens te evenaren en met zeven Antwerpenaren naar de Vlaamse en federale parlementen te mogen stappen, luidt het in een persbericht.