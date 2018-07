Yasmine (42) uit Brugge is spoorloos, maar heeft dringend medische hulp nodig kg

30 juli 2018

16u59

Bron: Politie 0 De politie verspreidt een opsporingsbericht voor de 42-jarige Yasmine Verberckmoes uit Brugge. Ze werd deze voormiddag voor het laatst gezien en heeft dringend medische verzorging nodig.

Yasmine Verberckmoes verliet rond 10.30 uur haar woning in de Langestraat in Brugge. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar, laat de politie weten.

De 42-jarige vrouw is 1,55 meter lang en slank gebouwd. Ze heeft donkere ogen en lang, donkerbruin haar dat tot over haar schouders komt. Haar huidskleur is zeer bleek. Ze heeft de schijnbare leeftijd van een dertigjarige.

De politie voegt toe dat Yasmine dringend medische verzorging nodig heeft.