Yanina Wickmayer ontsnapt opnieuw aan monsterboete door procedurefout ADN

25 februari 2019

18u26

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Leuven heeft vandaag de straf- en herstelvordering tegen Yanina Wickmayer, haar vader en hun vennootschap onontvankelijk verklaard. De tennisster werd vervolgd voor mogelijke bouwovertredingen aan haar villa in Diest, maar ontsnapt voor de tweede keer aan een veroordeling door procedurefouten.

Yanina Wickmayer (29) en haar 65-jarige vader hebben tussen de zomer van 2012 en januari 2013 hun landgoed De Biesthoeve in Diest op diverse manieren uitgebreid, zelfs nadat een bouwvergunning geweigerd was. Ze vergrootten het pand met een bijgebouw, plaatsten drie garagepoorten, legden een kasseiverharding aan en rooiden een aanpalend bos in vol natuurgebied.

Geblunderd

De overtredingen werden vastgesteld door het Agentschap Inspectie RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed). Dat resulteerde in een stakingsbevel voor de zogenaamde aanpassingswerken. De eigenaars dienden een regularisatieaanvraag in, maar die werd geweigerd.



De rechtbank verklaart de strafvordering en de vordering tot herstel tegen de Wickmayers en hun vennootschap De Biesthoeve nu onontvankelijk. Dat is precies dezelfde uitspraak als op 10 april 2017, tijdens het eerste proces. Toen was geblunderd met de dagvaarding. Die was alleen betekend aan de vennootschap en de Wickmayers waren nooit ondervraagd of geïnformeerd.

Zes dagen te laat

Twee jaar later liggen opnieuw procedurefouten aan de basis van het vonnis. Op 9 mei 2017 tekende de raadsman van de vennootschap hoger beroep aan tegen de eerste uitspraak. Dat leek een vreemde beslissing, want zijn cliënt was niet veroordeeld. Het hof van beroep in Brussel wees dat beroep op 26 februari 2018 overigens af "wegens gebrek aan belang".

Het parket van Leuven greep niet naar een beroepsprocedure, maar startte al in april 2017 een tweede vervolging voor dezelfde feiten en dezelfde rechtbank. Het bevel tot de nieuwe dagvaarding dateerde van 13 april, maar die werd eerst betekend op 15 mei 2017. Zes dagen na de startdatum van het beroep. Zes dagen te laat, zo blijkt nu.

Geen monsterboete

De dagvaarding is opnieuw niet geldig. "Zolang de rechtsmacht van de beroepsrechter niet uitgeput is, kan een procedure over dezelfde feiten niet opnieuw aanhangig gemaakt worden voor de correctionele rechtbank", oordeelde de rechter. Hij greep daarvoor naar een arrest van het Hof van Cassatie van 11 mei 1990.

De Wickmayers riskeerden een celstraf en een boete van 420.000 euro, maar gaan dus opnieuw vrijuit. Geen van beiden is anno 2019 ingeschreven op het riante landgoed. Yanina heeft haar domicilie in Hasselt. Haar vader woont in Tenerife.