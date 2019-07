Yanina Wickmayer derde keer gedagvaard voor mogelijke bouwovertredingen ADN

03 juli 2019

14u32

Bron: Belga 0 Het parket van Leuven laat Yanina Wickmayer niet los. De tennisster, haar vader en hun vennootschap werden voor de derde keer gedagvaard voor mogelijke bouwovertredingen aan hun villa en landgoed in Diest. Ze verschijnen op 30 maart 2020 opnieuw voor de correctionele rechtbank van Leuven. Dat bevestigt het parket zelf.

De 29-jarige Yanina Wickmayer en haar 65-jarige vader zouden tussen de zomer van 2012 en januari 2013 hun landgoed De Biesthoeve in Deurne bij Diest op diverse manieren uitgebreid hebben, zelfs nadat een bouwvergunning geweigerd was. Ze vergrootten het pand met een bijgebouw, plaatsten drie garagepoorten, legden een kasseiverharding aan en rooiden een aanpalend bos in natuurgebied.

De overtredingen werden vastgesteld door het Agentschap Inspectie RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed). Dat resulteerde in een stakingsbevel voor de aanpassingswerken. De eigenaars dienden een regularisatieaanvraag in, maar die werd geweigerd.



De rechtbank verklaarde de straf- en herstelvordering eerder al tweemaal onontvankelijk. Een eerste keer gebeurde dat 10 april 2017. De dagvaarding bleek alleen betekend aan de vennootschap. Vader en dochter Wickmayer waren nooit ondervraagd of geïnformeerd. Het tweede proces werd op 25 februari van dit jaar opnieuw afgebroken door procedurefouten. De raadsman van de vennootschap had hoger beroep aangetekend tegen de eerste uitspraak. Omdat die beroepsprocedure nog maar pas liep, was de dagvaarding andermaal niet geldig.

De betichting in het derde proces wijkt inhoudelijk niet af van de eerste twee dagvaardingen. Yanina Wickmayer, haar vader en hun nv De Biesthoeve riskeren een celstraf en een boete van 420.000 euro.