Xander ontmoet brandweermannen die 10 jaar geleden zijn leven redden: “Ik kon niets meer bewegen” KVDS

23 januari 2020

18u48 2 Een jongeman die 10 jaar geleden zwaargewond raakte bij een ongeval op de A12, heeft voor het eerst de brandweermannen ontmoet die zijn leven redden. Xander was op oudejaarsavond met enkele vrienden op weg naar Antwerpen, toen de auto waarin hij zat in de flank gegrepen werd door een andere wagen. Met vreselijke gevolgen.

Xander zat op de achterbank met twee vriendinnen en ze bleken alle drie vast te zitten. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen en onderzochten hoe ze de jongeren uit de wagen konden krijgen, vertelde Xander dat hij geen pijn voelde en dat ze eerst zijn vrienden moesten helpen. Pas achteraf zou duidelijk worden hoe dat kwam. Hij had wel zijn gordel aangehad, maar zijn zetel had geen neksteun. Daardoor had hij zijn nek gebroken. En kon hij niets meer bewegen of voelen.





Tien jaar later organiseerde de vzw Onafhankelijk Leven – die mensen met een beperking wil helpen om toch een gewoon leven te leiden – een emotionele ontmoeting tussen Xander en twee van zijn redders. Van de ontmoeting werd een filmpje gemaakt en daarmee hoopt de vzw aandacht te vragen voor zijn werking. Wie Onafhankelijk Leven wil steunen, kan terecht op deze website.

