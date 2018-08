WWF wil financiële en technische steun voor boeren: "Mens en wolf kunnen samenleven" AV

14 augustus 2018

14u17

Nu er een tweede wolf is opgedoken in Limburg, pleit natuurvereniging WWF voor "een actief beleid dat veehouders helpt zich aan te passen". Volgens WWF moet de overheid veehouders financieel en technisch ondersteunen. Natuurpunt voegt nog toe dat schade vermijden de beste manier is om het draagvlak voor wolven groot te houden.

Sinds vorige week zijn er in de buurt van twee Limburgse natuurgebieden negen schapen gedood. Dat was zo goed als zeker het werk van een wolf. Om angst of frustratie bij de boeren te vermijden, verduidelijkt WWF dat wolven doorgaans wilde prooien verkiezen boven vee. "Sommige wolven ondervinden echter dat, bijvoorbeeld schapen, gemakkelijke prooien zijn. Zeker als de wolf onderweg is en zich op ongekend terrein bevindt. Ook in hun territorium kunnen ze schapen doden ter aanvulling van hun dieet." Als een wolf schapen doodt, is dat normaal wolvengedrag, klinkt het.

Beschermingsmaatregelen

Volgens de natuurvereniging kan er heel wat gedaan worden om te vermijden dat wolven het vee van boeren gaan aanvallen. "Een wolf moet leren dat vee geen deel kan uitmaken van zijn dieet", klinkt het in een persbericht. "Aangepaste (elektrische) afsluitingen en/of het inzetten van kuddebewakingshonden kunnen schade door wolven zo goed als uitsluiten, indien ze correct gebruikt worden. In Duitse deelstaten waar de wolf gevestigd is, worden boeren vergoed voor het nemen van deze beschermingsmaatregelen." De beschermingsmaatregelen in Duitsland, die vergoed worden door de overheid, tonen volgens WWF aan dat mens en wolf kunnen samenleven.

Een wolf moet leren dat vee geen deel kan uitmaken van zijn dieet WWF

Proefprojecten en sensibilisering

Natuurpunt ondersteunt de vraag van WWF. Het gaat om maatregelen die voorgesteld werden naar aanleiding van het wolvenplan waar Vlaams minister van Landbouw en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) momenteel aan werkt, zegt Natuurpunt-woordvoerder Hendrik Moeremans.

Natuurpunt vraagt ook om proefprojecten op te starten en in te zetten op sensibilisering. Alle betrokken partijen en mensen die te maken hebben met wolven, moeten samengebracht worden. "Het vermijden van schade is de allerbeste manier om het draagvlak voor wolven groot te houden." Daarnaast vraagt Natuurpunt om ook werk te maken van "ontsnippering", of het verbinden van natuurgebieden. Zo zou de kans verkleinen dat een wolf aangereden wordt door een voertuig.

In het voorjaar stak wolvin Naya vanuit Nederland de grens over naar ons land. Een tweede wolf, die in Limburg opdook, kwam in maart om het leven na een aanrijding. Nu zou een derde wolf actief zijn in ons land. Als Naya en de wolf in kwestie een koppel vormen, bestaat de kans dat er volgend jaar jonge wolven bijkomen.