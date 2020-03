WWF roept op om digitale apparaten zaterdagavond even uit te schakelen WDw

27 maart 2020

14u06

Bron: Belga 24 WWF roept om zaterdagavond alle digitale apparaten een uur uit te schakelen, om opnieuw te verbinden met de natuur. Dat meldt de natuurbehoudsorganisatie in een persbericht. Earth Hour zal zaterdag 28 maart van 20.30 uur tot 21.30 uur plaatsvinden.

Het doel van de actie is dat mensen alle digitale toestellen even uitschakelen en samen met hun familie nadenken over hun relatie met de natuur en de wijze waarop ze die beter kunnen beschermen. WWF geeft daarbij enkele ideeën om de discussie te starten met kinderen en om zowel binnen als buiten opnieuw te verbinden met de natuur.

Deze symbolische actie wil de aandacht vestigen op de wereldwijde crisis waarin het klimaat en de biodiversiteit verkeert Koen Stuyck, woordvoerder WWF



De lockdown verplicht ons meer dan ooit onze levens te digitaliseren zodat we in contact kunnen blijven met onze naasten en onze collega's, klinkt het bij WWF. Toch is het volgens de organisatie belangrijk om ook in deze tijden stil te staan bij de klimaatcrisis. "Een moment van introspectie dringt zich op", zegt woordvoerder Koen Stuyck. "Deze zaterdag biedt Earth Hour de gelegenheid om stil te staan bij onze relatie met de natuur."

Elk jaar worden de lichten gedoofd naar aanleiding van Earth Hour. Deze symbolische actie wil de aandacht vestigen op de wereldwijde crisis waarin het klimaat en de biodiversiteit verkeert. De voorbije 13 jaar werden monumenten zoals de Grote Markt in Brussel, de Eiffeltoren in Parijs, Big Ben in Londen en de piramides in Egypte gedurende één uur in duisternis gehuld.

