WWF opent noodfonds voor Amazonewoud FE

23 augustus 2019

19u03 0 Het WWF start een actie om geld in te zamelen voor het Amazoneregenwoud. Dat wordt al drie weken lang geteisterd door een recordaantal bosbranden. ‘De Notre Dame kan je herstellen, het Amazonegebied niet.’

“Het aantal bosbranden in Brazilië is dit jaar met 70% toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2018: een nooit geziene stijging”, klinkt het bij het WWF. De branden zijn dramatisch voor de biodiversiteit en zijn bovendien moeilijk onder controle te krijgen door droogte en harde wind. Buiten het Amazonegebied zijn ook andere regio’s van Zuid-Amerika getroffen, met groot gevaar voor de lokale bevolking en de dieren.

Storten kan via de website van WWF.