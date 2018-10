Würst van Jeroen Meus in slechte papieren: alle vestigingen bleven vandaag dicht

22 oktober 2018

Wie vandaag een ‘haute dog’ wilde verorberen in Würst, was eraan voor de moeite. De drie vestigingen van het geesteskind van Jeroen Meus bleven de hele dag dicht. In Antwerpen en Gent sluiten de snackbars mogelijk definitief, Leuven zou binnen afzienbare tijd een herstart krijgen. In de marge van het nieuws werd ook bekend dat Jeroen Meus helemaal uit de zaak is gestapt.