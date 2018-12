Würst Leuven opnieuw geopend: zelfde concept en menu TDM

01 december 2018

16u22

Bron: VTM NIEUWS 0 In Leuven is vanmiddag het restaurant Würst opnieuw geopend. Het braadworstrestaurant van televisiekok Jeroen Meus ging enkele weken geleden failliet, maar inmiddels heeft Würst een overnemer gevonden. De zaak maakt een doorstart in Leuven, met hetzelfde concept en menu. De restaurants in Gent en Antwerpen blijven wel gesloten.

Würst, de keten van hotdogrestaurants die enkele jaren geleden is opgestart door de populaire tv-kok Jeroen Meus, werd eind oktober failliet verklaard.

Tv-kok

Jeroen Meus is vooral bekend als tv-kok in Dagelijkse Kost. Gedurende acht jaar was hij medezaakvoerder van restaurant Luzine in Wilsele, maar in 2014 stapte Meus uit de zaak. In 2015 opende hij samen met een zakenpartner restaurant Würst in Leuven, maar vorig jaar trok Meus zich daaruit terug.

