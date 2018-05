Wurgpoging met sjaaltje: "Als hij gedronken heeft, wordt het beest een monster" Man (27) riskeert effectieve celstraf van vier jaar HA

03 mei 2018

16u08

Een 27-jarige man uit Zomergem heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor poging tot doodslag op zijn 45-jarige ex-vriendin. Tommy V. trok aan het sjaaltje van het slachtoffer, maar ontkent dat hij haar om het leven wilde brengen. Het openbaar ministerie eiste vier jaar effectieve celstraf.

De beklaagde stond terecht voor een reeks geweldplegingen tijdens de relatie die amper een jaar duurde. Zo gooide hij op 16 april 2017 zijn vriendin op de salontafel van haar woning in Ichtegem. A.V. liep onder andere twee gebroken ribben op. Tijdens andere ruzies strooide hij tuinafval rond in huis of goot hij zelfs de inhoud van een vuilniszak op zijn partner. Bij een arrestatie deelde de jongeman ook een kopstoot uit aan een politieagent.

"Poging tot doodslag"

Op 27 december liep de situatie totaal uit de hand. Volgens de burgerlijke partij snoerde Tommy V. het sjaaltje van het slachtoffer dicht. Daarna sleurde hij haar aan het sjaaltje enkele keren omhoog, tot ze het bewustzijn verloor. "Als hij gedronken heeft, wordt het beest een monster. Dit was een pure poging doodslag", pleitte meester Kris Vincke.

Hij heeft aan die sjaal getrokken om haar tegen te houden Meester Jorn Verminck

Het slachtoffer diende pas twee weken na de wurgpoging klacht in bij de politie. Tijdens een korte onderbreking van zijn verhoor bij de onderzoeksrechter sms'te V. al "twee jaar cel" naar zijn ex-vriendin. De beklaagde werd tijdens het onderzoek twee keer vrijgelaten onder voorwaarden, maar belandde telkens toch weer in de cel omdat hij zijn ex-partner bleef lastigvallen.

Drankprobleem

De verdediging vroeg om de feiten te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen. "Hij heeft nooit de bedoeling gehad om haar te doden. Hij heeft getrokken aan die sjaal om haar tegen te houden, zodat ze niet kon vertrekken", aldus meester Jorn Verminck. De advocaat van V. verwees naar het grote drankprobleem van zijn cliënt en stelde daarom voor om hem voorwaarden op te leggen. De rechter doet uitspraak op 24 mei.