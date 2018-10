Wouter Van Besien na Antwerpse gemeenteraad: “Een enorme gemiste kans” jv

23 oktober 2018

08u43

Bron: belga 0 De Antwerpse gemeenteraad van gisterenavond was volgens Wouter Van Besien “een enorme gemiste kans”. Dat zei het Antwerpse Groen-kopstuk vanmorgen in De ochtend op Radio 1. De afwijzing van de twee symbooldossiers die Groen op de agenda had gezet, bevestigt het wantrouwen in een coalitie met N-VA.

Groen had met de invoering van een autoluwe binnenstad en de aanpak van de wachtrijen voor de sociale woningen twee symbooldossiers geagendeerd op de Antwerpse gemeenteraad. De partij wou daarmee zien hoe ver burgemeester Bart De Wever wilde gaan in de verzoening tussen links en rechts. Zoals verwacht ging die echter niet op de voorstellen in.

“Een enorme gemiste kans”, noemde Van Besien het vanmorgen op Radio 1. “Voor mij is dit geen spelletje, dit gaat om de leefkwaliteit van de Antwerpenaar. Heel Antwerpen is hiermee bezig. Ik word er overal op aangesproken. De enige plaats waar er niet over gesproken mag worden, is het hart van de Antwerpse stadsdemocratie.”

Schrappen hoofddoekenverbod is breekpunt voor Groen

Van Besien geeft toe dat de gemeenteraad niet de plaats is om coalitieonderhandelingen te voeren. “Uiteraard moet je ook vertrouwen kunnen opbouwen en daarvoor is een zekere intimiteit nodig”, klinkt het. “Maar elk debat over de toekomst van Antwerpen taboe verklaren op een gemeenteraad, vind ik niet meer van deze eeuw. Ik verwacht van partijen dat ze na de verkiezingen hetzelfde zeggen als voor de verkiezingen.”

Het schrappen van het hoofddoekenverbod achter het loket in Antwerpen is voor Groen een breekpunt. Dat heeft Van Besien gezegd in De Ochtend. Hij wil zich niet uitspreken over de beslissing van zijn Brusselse collega’s, maar als Groen mee in het Antwerpse bestuur stapt, moet de afschaffing van het hoofddoekenverbod in het bestuursakkoord staan. “Dat is een breekpunt”, aldus Van Besien in De Ochtend.

Wantrouwen

Vrijdag staat een volgend informatief gesprek tussen N-VA en Groen op de agenda. Van Besien heeft zich “geëngageerd om te gaan luisteren”, maar zegt dat er nog een zeker wantrouwen is voor een coalitie met N-VA. “Inhoudelijk staan we enorm ver van elkaar”, zegt hij. “En qua bestuursstijl zal er veel moeten veranderen. Zolang daar geen perspectief over gegeven wordt, kan ik daar niks over zeggen.”

Het ideale scenario ziet de Groen-topman zich voltrekken in Mechelen. “Wij willen een burgemeester die zoals (Mechels burgemeester, red.) Bart Somers inclusief denkt en mensen verbindt”, zegt Van Besien, waarna hij de bal in het kamp van N-VA legt. “Ons programma is duidelijk, het is nu aan N-VA. Helaas zitten we nu in een stand-still, en dit is jammer want dit is een periode waarin we stappen vooruit moeten zetten.”