Wouter Van Besien (Groen) verlaat nationale politiek voor VDK Bank: "Ben het schouwspel beu” kv

23 augustus 2020

04u44

Bron: Belga 74 Voormalig Groen-voorzitter Wouter Van Besien verlaat de nationale politiek, zo kondigt hij aan. Volgende maand start hij als coördinator duurzaam en ethisch bankieren voor de Gentse VDK Bank.



Van Besien kondigt zijn carrièreswitch aan in een interview met De Zondag. "Ik blijf geloven in de politiek. Dat is boeiend én belangrijk. Maar het schouwspel, dat ben ik beu. En ik heb het nog geen seconde gemist", zegt hij daarin. De 48-jarige Antwerpenaar raakte vorig jaar niet herverkozen in het Vlaams Parlement. Hij blijft wel zeker gemeenteraadslid in Antwerpen, maar er wordt nog besproken of hij ook fractieleider blijft.

In een toelichting aan Belga legt Van Besien zijn overstap naar de bankensector uit. Een andere aanpak door financierders is een belangrijke sleutel voor een duurzame economie, zegt hij. VDK Bank, een spaarbank met wortels in de christelijke arbeidersbeweging, neemt volgens Van Besien "een unieke plek" in met haar aanpak. "Bij VDK is er geen fixatie op kortetermijnwinst. Ze gaan voor een fair rendement, dat op termijn niet alleen voor de bank, maar ook voor de klanten, de werknemers en de maatschappij goed is."