Wouter Van Besien: "Bereid om verantwoordelijkheid te nemen, maar niet met N-VA" "Antwerpse groene zondag"

14 oktober 2018

21u56

Bron: Belga 1 "We zijn bereid om onze verantwoordelijkheid te nemen en voor onze thema's op te komen, maar we zijn geen kandidaat om een coalitie te vormen met N-VA." Dat zei Antwerps Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien in een reactie bij VTM.

"We zijn de grootste stijger, we gaan er met 10 procent op vooruit in de stad Antwerpen", zei Van Besien trots in zijn overwinningsspeech. "We kunnen met recht en reden spreken van een Antwerpse groene zondag."

De huidige coalitie verliest veel van haar pluimen, constateerde Van Besien. "Antwerpen heeft gekozen voor schone lucht, voor betaalbare woningen en voor respectvol samenleven. De agenda voor de volgende jaren ligt vast."

Volgens de Groen-kopman zal er creativiteit nodig zijn om een stabiele meerderheid te vormen. "De situatie is heel moeilijk. De komende dagen zal moeten blijken welke coalitie kan worden gevormd."