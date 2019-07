Wouter Raskin (N-VA) over nultolerantie: “De massa wordt ‘gestraft’ omdat een kleine groep niet met alcohol kan omgaan” tvc

10 juli 2019

08u42

Bron: Radio 1 6 Na het ongeval dat Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) veroorzaakte onder invloed van alcohol, achtte sp.a de tijd rijp om nog eens te pleiten voor nultolerantie in het verkeer. Kamerlid Joris Vandenbroucke heeft een wetsvoorstel van zijn partij opgediept dat in de vorige legislatuur op een njet stootte, en diende het opnieuw in. Kamerlid Wouter Raskin (N-VA) ziet de maatregel echter als ‘een straf’ voor de grotere groep mensen die wel op een verantwoorde manier met alcohol omgaan. Beiden waren deze ochtend op Radio 1 om over verkeersveiligheid te debateren.

Dat er een probleem is met verkeersveiligheid bestwiste Raskin niet, maar een nultolerantie voor alcohol in het verkeer ziet hij niet als een oplossing. “Met deze maatregel ‘straf’ je de massa omdat een kleine groep niet met alcohol kan omgaan. We zouden eerder de pakkans moeten verhogen en de straffen harder moeten maken. Daarnaast moet de straf ook sneller worden uitgevoerd.” Een andere oplossing om recidivisten in het ­verkeer zwaarder aan te pakken, zou volgens de N-VA’er het invoeren van het rijbewijs met punten kunnen zijn. Met zo’n rijbewijs verzamel je strafpunten als je een verkeersovertreding begaat. Hoe meer punten, hoe zwaarder je straf.

Er zijn 440 doden per jaar op onze Belgische wegen en tien procent daarvan zijn te wijten aan alcohol Joris Vandenbroucke

Vandenbroucke wil ook de pakkans fel verhogen en is voorstander om straffen sneller te laten uitvoeren, maar pleit ook voor nultolerantie in het verkeer. “Deze maatregel geldt al voor professionele chauffeurs. Ik begrijp niet waarom we een onderscheid moeten maken. Voor iedereen is alcohol tijdens het rijden gevaarlijk. Om de twee uur vindt er in België een aan alcohol gerelateerd ongeval plaats. Er zijn 440 doden per jaar op onze Belgische wegen en tien procent daarvan zijn te wijten aan alcohol.”

“Kiezen voor duidelijkheid”

Dat het slechts om een kleine groep gaat die niet met alcohol kan omgaan betwist Vandenbroucke. “Uit een internationale enquête van (verkeersinstituut, nvdr.) Vias blijkt dat een op vier Belgen toegeeft de afgelopen maand eens dronken achter het stuur te hebben gezeten. Dit wijst erop dat er een maatschappelijke aanvaarding is dat drinken en rijden samen gaan. Dus laat ons kiezen voor duidelijkheid. Drinken en rijden gaan niet samen.”