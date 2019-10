Wouter Devriendt stopt als CEO van Dexia en trekt naar Italiaanse grootbank TTR ADN

08 oktober 2019

18u16

Bron: Belga 0 CEO Wouter Devriendt verlaat Dexia en gaat aan de slag bij de Italiaanse grootbank UniCredit. Dat melden beide banken in aparte persberichten. Bart Bronselaer neemt tijdelijk de leiding over de restbank terwijl de zoektocht naar een opvolger loopt.

Devriendt volgde in 2016 Karel De Boeck op. Hij was toen al goed vertrouwd met het Dexia-dossier en was onder meer betrokken bij de instantie die de Griekse banken na de crisis weer op de rails moest helpen. Zijn mandaat liep nog enkele maanden, maar Devriendt vertrekt nu al om begin volgend jaar in Italië aan de slag te gaan bij UniCredit. Daar wordt hij Head of Finance & Control en zal hij rechtstreeks rapporteren aan CEO Jean Pierre Mustier.

De raad van bestuur van Dexia dankt Devriendt voor “zijn engagement en de gedrevenheid waarmee hij de uitvoering van het geordende resolutieplan in een hogere versnelling heeft gezet”. Onder zijn leiderschap is de omvang van Dexia meer dan gehalveerd. “Keer op keer slaagde Wouter erin de verwachtingen te overtreffen ondanks de uitzonderlijk complexe uitdagingen die eigen zijn aan de ontmanteling van Dexia”, luidt het.