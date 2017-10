Wouter De Vriendt trekt de lijst voor Groen in Oostende EB

16u05

Bron: Belga 0 Photo News Wouter De Vriendt. Kamerlid en fractieleider in de gemeenteraad van Oostende Wouter De Vriendt (40) is de lijsttrekker voor Groen bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Hij trekt in duo met Natacha Waldmann (38) naar de Oostendse kiezer, zo kondigde nationaal partijvoorzitter Meyrem Almaci vandaag aan.

De partij koos bewust voor een duo, klinkt het. "Voor Groen is een sterk team een belangrijke pijler. Wij zijn blij en trots om vandaag als team onze strijdpunten voor een beter Oostende te kunnen voorstellen. Politiek is geen zaak van individuen. Dat willen we uitstralen door in duo naar de kiezer te trekken", zeggen De Vriendt en Waldmann, die de tweede stek inneemt op de lijst. Zij is zorgdirecteur in een voorziening voor gehandicaptenzorg en gemeenteraadslid.

Mee besturen

De oppositiepartij wil ditmaal mee besturen in de kuststad. De ecologisten zetten vijf speerpunten voorop, onder meer mobiliteit en verkeersveiligheid. Zo moet de fietser de norm worden in het stedelijk verkeer. Ook mikt de partij op een "proper, gezonder en leefbaar Oostende" en meer evenwicht in woonprojecten met stadsontwikkeling op maat van jonge mensen en gezinnen. Voorts zet Groen in op de haven en het maritieme en de lokale economie, met de promotie van de korte keten.

De partij lanceert ook het participatietraject 'Oostendse Helden', met huiskamergesprekken met een resem Oostendenaars met een engagement. De actie moet uitmonden in concrete beleidsplannen. Oostende wordt bestuurd door de coalitie van de sp.a van burgemeester Johan Vande Lanotte met CD&V en Open Vld.