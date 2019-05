Wouter De Vriendt (Groen): "Stop met de burger bang te maken” kg

27 mei 2019

17u12

Bron: Belga 0 Wouter De Vriendt, lijsttrekker voor Groen in West-Vlaanderen, is verkozen voor de Kamer. Hij is tevreden over het resultaat van zijn partij, maar ook bezorgd. "We zijn onderweg veel mensen verloren door de sociale afbraakpolitiek de voorbije jaren.

De Oostendse politicus is best tevreden met het resultaat van zijn partij. "Groen behoort duidelijk tot het kamp van de winnaars. We hebben het aantal groene parlementsleden kunnen verdubbelen, waardoor we meer invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Een stem voor Groen was dus een nuttige stem."

Groen krijgt er zeven zetels bij in het federale parlement, in het Vlaams Parlement komen er vier bij. Devriendt is echter ongerust over de enorme sprong voorwaarts van het Vlaams Belang.

Contraproductief

"We zijn onderweg veel mensen kwijtgeraakt. Daar moeten we over de partijgrenzen heen bij stilstaan. Ik wil alle partijen oproepen om op te houden met mensen angst in te boezemen in de hoop er stemmen mee te winnen. Die tactiek werkt niet en is zelfs contraproductief, dat toont de verkiezingsuitslag zeer duidelijk. Het levert enkel winst op voor het Vlaams Belang.”

De groene familie had vanochtend partijbestuur. Ook daar werd volgens De Vriendt benadrukt dat het belangrijker dan ooit is om de banden aan te halen over de taalgrens heen.