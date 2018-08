Wouter Christiaens (36) uit Sint-Niklaas vermist Redactie

19 augustus 2018

07u02 0 Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een opsporingsbericht verspreid voor de 36-jarige Wouter Christiaens uit Sint-Niklaas. De man verliet gisteren rond 10 uur te voet de woning van zijn ouders in de Bekelstraat te Sint-Niklaas. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Wouter is 1m68 groot en tenger gebouwd. Hij heeft lichtbruine haren, donkerbruine ogen en tatoeages op zijn onderbenen en onderarmen (op zijn arm een dolk).

Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkergrijze jeansbroek, witte sportschoenen en een T-shirt van onbekende kleur. Wouter heeft dringend medische zorgen nodig.

Aan Wouter wordt gevraagd om een seintje aan zijn familie of aan de politie te geven.

Hebt u Wouter Christiaens nog gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30 300 of via e-mail: opsporingen@police.belgium.eu.