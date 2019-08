Wouter Beke zal “startnota niet zomaar slikken” IB

17 augustus 2019

05u53

Bron: Belga 0 Over een aantal elementen in de startnota van Bart De Wever zal nog "een duchtig woordje" gesproken worden. Dat stelt afscheid­nemend voorzitter van CD&V en onderhandelaar voor de Vlaamse regering, Wouter Beke, zaterdag in een interview met Het Nieuwsblad e n Gazet van Antwerpen. Zo verwijst hij naar de Vlaamse canon.

Eerder deze week legde N-VA-voorzitter Bart De Wever een uitgebreide nota neer, als basis voor de onderhandelingen. Daarin wordt gesproken over een Vlaamse canon, die veel kwaad bloed zet. "Ach, ik heb in 1996 al teksten geschreven over het belang van normen en waarden, taal, respect voor de grondwet. Maar de manier waarop je dat invult, daarover gaan we het debat voeren. De nota is ook niet te nemen of te laten", aldus Beke.

Weinig nuance

Volgens de CD&V-voorzitter is er met weinig nuance naar de startnota gekeken. "De passage bijvoorbeeld over kinderbijslag voor kinderen in het buitenland, dat die moet worden aangepast aan de levensduurte ter plaatse, wel, dat is nu al zo. We hebben al verdragen daarover met Marokko en Turkije, waarbij er per kind geen 150 euro wordt betaald, maar 28 euro. Daar nu opeens een punt van maken, terwijl dat al zo is...", verklaart hij.

Verder erkent Beke dat de vorming van een federale oefening niet eenvoudig zal worden. "Wat wel duidelijk is, is dat verkiezingen laten samenvallen niet de beste keuze is. Nu zie je dat eerst de regio's een regering vormen en dat voor het federale op de pauzeknop wordt geduwd", aldus Beke.