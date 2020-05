Wouter Beke: "Twee weken thuisquarantaine is te lang, één week moet voldoende zijn" HLA

27 mei 2020

18u38

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vindt de periode van 14 dagen thuisquarantaine te lang. "Eén week zou voldoende moeten zijn. Na die week zou men opnieuw moeten testen, een periode van twee weken is volgens mij te lang.” Dat heeft Beke woensdag in het Vlaams Parlement gezegd. Beke heeft de kwestie woensdag aangekaart op een interministeriële conferentie en hoopt dat er snel kan beslist worden om de termijn terug te brengen naar één week.

Beke kreeg woensdag in het Vlaams Parlement vragen van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) en Katrien Schryvers (CD&V) over de problemen met het systeem van de contactopsporing of contacttracing. Er zijn onder meer problemen met de doorstroming van informatie en met de telefoonnummers. Woensdag raakte ook bekend dat de Gegevensbeschermingsautoriteit kritiek heeft op het federale privacykader.

Minister Beke erkent de problemen, maar spreekt van een "leerproces” en dat er inspanningen gedaan worden om die problemen weg te werken. Zo is het bijvoorbeeld een probleem dat het systeem nu enkel in één richting werkt. Wie een telefoontje van een contactopspoorder gemist heeft, kan dus niet terugbellen. "Dat is een werkpunt op het federale platform", erkent Beke. Volgens Beke komt er ook een informatiecampagne. En wat de kritiek van de Gegevensbeschermingsautoriteit betreft, zal er volgens Beke door de federale overheid samen met de regio's naar een oplossing gezocht worden.



CD&V-parlementslid Katrien Schryvers en sp.a-fractieleider Hannelore Goeman polsten bij Beke ook naar zijn visie op de veertien dagen thuisquarantaine die mensen krijgen opgelegd na een hoogrisicocontact. Goeman verwees naar Emmanuel André, hoofd testing en tracing, die suggereerde om de quarantainetijd in te korten door meer te testen. "Ik ben het daar 200 procent mee eens", aldus Beke. "Ik vind dat veertien dagen in quarantaine plaatsen te lang is. Ik vind dat dat een week zou kunnen zijn, en dat men na een week opnieuw zou moeten testen. Ik heb vandaag (op de interministeriële conferentie, red.) opnieuw gevraagd dat we daar zeer binnenkort een beslissing over kunnen nemen.”

